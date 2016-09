’Voel je klein dan wordt het groots’

Foto Jessica Heetebrij Victor Posch op één van de foto’s die zijn vrouw voor ’Klein’ maakte.

BURGERBRUG - Hij wil je de schoonheid het van het dagelijkse, het kleine laten ervaren. Niet voor niets heeft Victor Posch, saxofonist en creatieveling uit Burgerbrug, zijn nieuwste project ’Klein’ genoemd.

Door Mark Minnema - 6-9-2016, 16:46 (Update 6-9-2016, 16:46)

Het betreft een ’drieslag’ van muziek, foto’s en tekeningen, samengebracht in een boekje met cd. De presentatie is zaterdag in de Heilooër Cultuurkoepel, tijdens het festival Willibrordus Draait Door.

Een persoonlijk gevoel bracht hem ertoe, zegt Posch. „Doorgaans zijn we met heel veel tegelijk bezig, we hollen achter van alles aan, als...