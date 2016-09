Autoverkeer loopt vast in Sint Pancras

Foto HMC Een verkeersbord op de Kruissloot kondigt de afsluiting aan. De onderbreking wordt elders slecht aangegeven.

SINT PANCRAS - De afsluiting van de Kruissloot, de belangrijke verkeersader tussen Alkmaar en Sint Pancras, zorgt voor een behoorlijke verkeerschaos in het dorp. Annelies Kloosterboer, raadslid van Kleurrijk Langedijk en wonend in Sint Pancras, wordt er met grote regelmaat over aangeschoten. ,,De bebording is gewoon nog steeds niet goed.’’

Door Arie Bergwerff - 6-9-2016, 20:20 (Update 6-9-2016, 20:20)

Aan de Kruissloot wordt sinds 22 augustus een brug gebouwd. De weg zit daardoor nog zeker een maand of twee op slot. Voor fietsers en landbouwverkeer is een noodweg aangelegd. Automobilisten ’glipten’ eerst nog over deze noodweg maar een bussluis van betonblokken maakte daar enkele dagen later weer een eind aan. Bandensporen naast de sluis laten zien dat ook dit niet alle auto’s tegenhoudt.

Nog dagelijks wordt er aan beide kanten van de opgebroken Kruissloot door de ene na de andere automobilist gedraaid en gekeerd. Zelfs een ambulance met zwaailicht moest vorige week omdraaien en zich een andere weg zoeken.

Volgens Kloosterboer is de verkeerschaos vooral ook groot omdat de automobilisten niet goed op de hoogte gebracht worden. ,,Komend vanaf de Nollenweg is niet duidelijk dat de spitspaal op de Herenweg de hele dag door omlaag is. Dat staat ook niet aangegeven op de Bovenweg. Komend vanaf de provinciale weg N245 staat bij de afslag De Keesman nergens aangegeven dat je niet door kunt rijden naar Sint Pancras.’’

Briefje

Kloosterboer vertelt dat ze in het begin een briefje op haar autostuur plakte om te voorkomen dat ze langs de verkeerde kant het dorp probeerde te verlaten. Ze heeft respect voor de inspanningen van de Langedijker ambtenaar maar stoort zich aan de houding van de provincie. ,,Er hadden allang fatsoenlijke borden moeten staan.’’ De provincie heeft nu, ruim twee weken na de afsluiting, toegezegd om op de blauwe borden aan de provinciale wegen de afslag Sint Pancras af te plakken.

Het verkeer in het dorp loopt nu af en toe lelijk vast. ,,Wat dat betreft is Sint Pancras net een eiland, je kunt er maar langs een paar wegen komen. Alle verkeer gaat nu over De Helling en daar staan de vrachtwagens soms ’klem’ omdat de draai naar de Benedenweg een lastige is. En dat met een gezondheidscentrum en een grote school in de directe omgeving. Je moet dit niet willen’’, aldus Kloosterboer.

Ondertussen is ook nog begonnen met het herstraten van de Benedenweg. Het werk duurt tot het einde van dit jaar.