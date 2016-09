’Groene long voor Emmakwartier’

ALKMAAR - De bewoners van het Alkmaarse Emmakwartier grijpen de commissievergadering van dinsdagavond aan om hun onvrede te spuien over plannen in hun wijk waar nagenoeg alle groenvoorzieningen dreigen te verdwijnen.

Door Hans Brandsma - 6-9-2016, 10:05 (Update 6-9-2016, 10:05)

De eerste fase van de bouw van achttien nieuwe woningen is in volle gang, over de toekomstige bouw van elf woningen in de Van Everdingenstraat wordt vanavond gesproken. ,,Het besluit van het college gaat over een plan dat tussen de vijftig en honderd jaar beeldbepalend zal zijn’’, verduidelijkt Alfons Zeinstra namens...