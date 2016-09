De Drogerij: Simone

Simone Engel (29) woont in Heiloo in een aanleunwoning bij De Stolp, een woonvoorziening van Esdégé Reigersdaal. Het is een begeleide woonvorm. Simone heeft veel contact met de mensen om haar heen. Eens per week krijgt ze hulp bij de schoonmaak. Voor moeilijke post en andere problemen kan ze terecht bij de begeleiding.

Haar moeder in ’t Zand kookt voor haar en vriest het eten in. ,,Als ik in het weekeinde bij mijn ouders ben, neem ik dat mee.”

Twee tantes van Simone...