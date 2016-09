De Drogerij: Hellen

Hellen Beugeling (47) heeft een gewone huurwoning in Heerhugowaard, de stad waar ze is opgegroeid. Ze heeft geen begeleiding. Ze redt zich al 26 jaar zelf. We spreken haar kort voordat haar situatie plots verandert, maar ze wil toch dat haar verhaal in de krant komt. ,,Dit is wie ik ben.”

Ze woont in een appartementencomplex met een grote centrale hal. Daar komt ze de buren tegen. ,,Dan maak ik een praatje.” Ze wijst een muurschildering aan -,,ik ben erg creatief”- die...