De Drogerij: Kirsten

Kirsten Koster (31) wil vooral een zo gewoon mogelijk leven. Dat ze een verstandelijke beperking heeft, wil ze eigenlijk niet weten. ,,Je ziet het ook niet aan me”, zo zegt ze. ,,Ik leef zoals ieder ander.”

Ze werkt op zorgboerderij Engelenburgh in Nieuwe Niedorp. Dat heeft ze zelf -via via- geregeld toen ze haar vorige baan bij lunchroom Fermento in Alkmaar niet leuk meer vond.

Kisten woont al acht jaar op zichzelf en redt zich prima. Alleen haar financiën laat ze over aan...