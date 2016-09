De Drogerij: Erwin

Erwin Buffing (40) werkt al een jaar of twintig in zorgcentrum Westerhout in Alkmaar. Eerst in de Hout, nu in het Emmakwartier. Vijf dagen per week werkt hij daar in de afwaskeuken. Leuk werk, zo vindt hij.

Erwin woont zelfstandig, maar hij moet door omstandigheden verhuizen. Dat moeten anderen voor hem regelen. Waar hij belandt, maakt hem niet zo veel uit. Als het maar niet een of andere gemeenschappelijke woonvorm is.

Erwin kookt voor zichzelf. Om de week komt een mentor een half...