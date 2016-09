Zo gewoon als mogelijk is leven met een beperking

Foto Erna Faust De Drogerij in Alkmaar-Noord, een ontmoetingspunt voor mensen met een beperking.

Iedereen heeft recht op een zo normaal mogelijk bestaan. Dat vinden instellingen voor mensen met een geestelijke of verstandelijke beperking al jaren, maar nu moet het ook van de Verenigde Naties.

Na jaren ondertekende afgelopen juli ook Nederland de uit 2008 stammende ’Convention on the Rights of Persons with Disabilities’ (CRPD) oftewel het ’Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’.

Instellingen als Esdégé Reigersdaal, Dijk en Duin en de GGZ Noord-Holland Noord zijn al jaren bezig met het ontmantelen van hun...