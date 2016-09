Amsterdammer vernielt auto bij verkeersruzie Alkmaar

ANP

Alkmaar Een 29-jarige Amsterdammer heeft tijdens een verkeersruzie op de rotonde Kooimeerplein de auto van een 30-jarige man uit Schagerbrug vernield.

Door Floris van Bodegraven - 4-9-2016, 11:06 (Update 4-9-2016, 11:06)

De beide mannen reden rond 14.00 uur over de A9 in de richting van Alkmaar. Bij de rotonde Kooimeerplein moesten ze stoppen voor een rood verkeerslicht. De Amsterdammer was van mening dat zijn 30-jarige medeweggebruiker asociaal gedrag vertoonde en wilde verhaal halen.

Hij schopte en sloeg daarbij de auto van de andere bestuurder, die daardoor beschadigd raakte. De man is aangehouden en meegenomen voor verhoor.