Heilooër met mes en drugs in auto gepakt in Alkmaar

ANP Archief

ALKMAAR - Een 27-jarige man uit Heiloo is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden in Alkmaar omdat in zijn auto een groot mes lag en hij een behoorlijke hoeveelheid soft- en harddrugs bij zich had.

Door Internetredactie - 3-9-2016, 10:32 (Update 3-9-2016, 10:37)

De man viel patrouillerende agenten rond 02.00 uur op toen hij over de Aïdastraat reed en bij een afslag geen richting aangaf. De politie besloot de auto daarom aan de kant te zetten.

Toen zij de bestuurder aanspraken bleek het om een ’bekende’ te gaan. Tijdens het praatje zagen de agenten een groot mes in het autoportier liggen, waarna zij een onderzoek begonnen. In de auto werden tien gram cocaïne en enkele blokjes hasj gevonden. De man is daarop aangehouden.

Eenmaal op het bureau bleek dat de man nog enkele wikkels coke in zijn onderbroek had verstopt.

De drugs en het mes zijn in beslag genomen.