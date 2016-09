Alkmaarse kermis: exploitant Elleke

’Een echte stadskermis’, dat is Alkmaar in deze tijd van het jaar, volgens Elleke Dauphin, exploitant van de Fotoschietsalon. Ze werkt haar hele leven al in de kermisleven.

Door Kyrie Stuij - 2-9-2016, 17:17 (Update 2-9-2016, 17:17)

Vader, moeder en grootouders zaten ook al in het wereldje. Een vrolijk beroep, vindt zij. ,,Je brengt gezelligheid naar de mensen. Het is entertainment, daar worden mensen blij van.’’ Of de kermis veranderd is door de jaren heen?

,,Het wordt wat minder druk. Je ziet bezoekers ook steeds vaker kiezen; of in de ene attractie, of in de andere. Het is niet meer ’en en’.’’ De sfeer is gemoedelijk in Alkmaar, ziet Dauphin, zelf woonachtig in Apeldoorn.

,,Gisteren had ik hier bijvoorbeeld een groep jongens. Een van hen raakte niets, hoe hard hij ook probeerde. En maar lachen, de hele tijd. Zo vrolijk.’’