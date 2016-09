Alkmaarse kermis: bezoeker Nick

De 28-jarige Nick Slinger uit Alkmaar loopt met een grote lach op zijn gezicht over de kermis. ,,Ik ben nog een beetje hyper, ik kom net uit dat ding’’, zegt hij terwijl hij naar de Air One wijst; een attractie waarin bezoekers gillend in de rondte worden geslingerd.

Door Kyrie Stuij - 2-9-2016, 17:16 (Update 2-9-2016, 17:16)

Of hij het spannend vond? ,,Zo! Ik was bang dat het ding de boel zou loslaten!’’ Nu is Nick ook geen jaarlijkse kermisbezoeker.

Hij is hier spontaan beland met een vriendengroep, onder wie de 25-jarige Romy Rutte. Enthousiast hoppen ze van attractie naar attractie.

De magie van de kermis? ,,Lichtjes, lichtjes, herrie, veel geld uitgeven’’, verklaart Nick. ,,Het is hartstikke adhd natuurlijk, maar dat is op z’n tijd juist wel gezellig. Even lekker simpel doen, gewoon plezier hebben.’’

Als Nick trots zijn Monster & Co-knuffel laat zien - gewonnen met de ’eenarmige bandiet’- trekt vriendin Romy ongeduldig aan zijn arm. ,,Kom! Tijd voor bier!’’