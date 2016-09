Alkmaarse kermis: exploitant Sammy

Veel vrijheid, allerlei dorpen en steden in Nederland bezoeken, gezelligheid. Exploitant Sammy uit Apeldoorn (’nee, doe maar geen achternaam in de krant, dat is beter’) geniet van het kermisleven.

Door Kyrie Stuij - 2-9-2016, 17:16 (Update 2-9-2016, 17:16)

In tegenstelling tot veel andere exploitanten zit hij pas drie jaar in het vak. In Alkmaar heeft hij maar liefst drie attracties staan; Hell’s Kitchen, Pijl- en boogschieten en Waterballen.

,,De sfeer is goed in Alkmaar. In Oss bijvoorbeeld zijn mensen stugger. Als je hier aan mensen vraagt; wil je het spel proberen? Dan doen ze mee of zeggen ze ’nee, maar bedankt’. Vriendelijk.’’

Dat kermisbezoekers soms klagen over de hoogte van de bedragen, begrijpt hij wel. ,,Maar ja, de pacht wordt ook steeds duurder. Vandaar dat we de prijzen wel moeten verhogen.’’