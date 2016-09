Alkmaarse kermis: exploitant Toon

Als exploitant van het klassieke ’ballen gooien’ tovert Toon Verwijk regelmatig een lach op het gezicht. Net als veel andere exploitanten woont hij in Apeldoorn en is hij opgegroeid in een kermisfamilie.

Door Kyrie Stuij - 2-9-2016, 17:15 (Update 2-9-2016, 17:15)

Door de jaren heen is er veel veranderd, ziet Toon. ,,Bijvoorbeeld het uitgavepatroon van mensen. Vroeger was de kermis hét evenement, tegenwoordig gebeurt er elk weekend wel wat, zoals festivals.’’

De kermis is volgens hem crisisgevoelig. ,,Het is het eerste waar mensen op bezuinigen. Ook met het weer moet je rekening houden. Als het een dag regende, haalde je dat op een goeie woensdagmiddag wel weer in. Tegenwoordig is dat lastiger.’’

Toch zal de kermis altijd magisch blijven, denkt Toon. ,,Iedereen groeit ermee op. Opa en oma kennen het ballen gooien ook nog. En het is meestal in de binnenstad, je hebt een pretpark voor de deur.’’