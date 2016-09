’Dorpse karakter Langedijk is belangrijk’

LANGEDIJK - ,,We hebben als regiegroep nieuwe dingen gehoord. Ook bemerkten we dat mensen het dorpse karakter belangrijk vinden. Ze hebben voor Langedijk gekozen omdat het dorps is en het hier mooi en goed wonen is. Geef daar goed aandacht aan, zeiden ze.’’ Jan Hofman, voorzitter van de regiogroep, kijkt monter terug op de gesprekken met inwoners over de toekomst van Langedijk.

Door Arie Bergwerff - 2-9-2016, 15:12 (Update 2-9-2016, 15:12)

Donderdagmiddag en -avond werd er met ongeveer zestig Langedijkers in het gemeentehuis gesproken over de toekomst. De gemeente moet een keuze maken tussen zelfstandig blijven, ambtelijk of bestuurlijk fuseren. Aan acht gesprekstafels konden inwoners hun mening geven.

De opkomst ’lag in de lijn der verwachtingen’, zegt Hofman. ,,Als je kijkt hoe dit in andere gemeenten gaat, dan is dit geen slechte opkomst. Het had beter gekund maar we willen niet ontevreden zijn. Wat ik belangrijk vind is dat we als raadsleden na donderdag het gevoel hebben dat we op de goede weg zijn. Dat is een geruststelling voor ons.’’

,,Er was een gesprekstafel met ondernemers en daar hebben we echt nieuwe dingen gehoord’’, aldus Hofman. Tot zijn vreugde waren er ook jongeren naar de bijeenkomst gekomen. ,,We willen meer weten, we willen meedenken, lieten ze weten. Hou ons op de hoogte. We kregen van hen het advies mee dat we dit dan wel via de moderne kanalen, zoals Facebook, moeten doen.’’

Oriëntatie

De gesprekken met inwoners waren een vervolg op een brede oriëntatie van de gemeenteraad op de toekomst van Langedijk. In de eerste helft van dit jaar schoven de raad, het college en het managementteam regelmatig bij elkaar aan tafel.

Donderdag waren er twee raadsleden aanwezig: de een fungeerde als voorzitter, de ander maakte aantekeningen. Van de ’opbrengst’ van deze dag wordt een document gemaakt, dat eind september klaar moet zijn. Dit stuk wordt bekeken door een brede werkgroep, waarna het document met aanbevelingen naar de gemeenteraad gaat. ,,Het is aan de raad om te beslissen’’, aldus Hofman. ,,Als regiegroep begeleiden we het proces maar we vinden er inhoudelijk niets van, gaan ook geen uitspraken doen.’’

Het document moet in oktober bij de raad liggen.