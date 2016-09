Historische filmpjes beginnen tweede leven

ALKMAAR - Dit verhaal gaat over snorrende camera’s op vakantie, ratelende projectoren op salontafels en flikkerende lichtbundels in verduisterde woonkamers gevuld met hele gezinnen en sigarettenrook.

Door Jesse van Dijl - 6-9-2016, 6:00 (Update 6-9-2016, 6:00)

Misschien heeft u thuis nog wel een kartonnen doosje met een beetje een kapot deksel en een verdroogd elastiekje erom met daarin de familiefilmpjes destijds gemaakt door uw ouders.

Dat doosje staat dan waarschijnlijk onder het bed op de logeerkamer of ergens in de kast op zolder. In het doosje zitten diverse 8mm-filmpjes in blikjes met daarop een soort pleisters waarop met balpen is geschreven ‘Artis ‘52’, ‘vakantie langs de Rijn ‘58’,’Jan op de fiets’, ‘bruiloft Cees en Nellie’ of ‘Winter 1968, Bergen aan Zee’.

Gedoe

Deze familiefilmpjes zijn doorgaans zwart-wit, zonder geluid, onscherp, overbelicht, bewogen, beschadigd en na verloop van tijd ook nog verbleekt.

Het is ingewikkeld om nog de juiste apparatuur te vinden om ze te kunnen bekijken en meestal komt het er gewoon niet van vanwege “al het gedoe”. En hoewel digitaliseren van het materiaal bij steeds meer bedrijven kan - het blijft vaak wel een heel dure grap.

Maar, mocht u dan na jaren op de een of andere wijze zo’n haast vergeten filmpje toch weer eens te zien krijgen dan is dat toch wel een hele openbaring.

Wat een tijdmachine kan dit zijn! Opeens ziet u uw zoontje van vier, hij is nu 45, leren fietsen in de straat met het oude huis, u ziet uw inmiddels overleden moeder guitig lachen en knipogen richting de lens van de camera, wát een knappe vrouw eigenlijk, en u ziet uzelf, met nog een bos krullen, trots wegrijden op de nieuw gekochte DKW motorfiets.

Dikke keel

Wat een rare mode hadden ze toen toch, eigenlijk best leuk, en van die gekke broeken zie je nu ook weer. En iedereen rookte, had een asymmetrisch gebit en droeg enorm grote brillen. Het filmpje duurt slechts drie minuten maar na afloop zit u wel mooi met een dikke keel.

De filmpjes droegen namen als super 8 of dubbel 8. En als je echt rijk was, kocht je een 16mm-camera. Inmiddels nostalgisch klinkende merken als Kodak, Agfa, Bell and Howell en Pathé beconcurreerden elkaar zoals Samsung en Apple dat heden ten dage doen.

Elk merk met een eigen type projectortafel, snijapparaat, filmlijm, parelmoerprojectiescherm, perforatiesysteem, tussentitelapparaat, daglichtfilm en paraattas. Een enorme industrie voor de amateurfilmer ontstond na de uitvinding van de onbrandbare acetaatfilm in de jaren twintig. Tot de introductie van de homevideo in de jaren tachtig zou deze industrie blijven groeien.

Het Regionaal Archief Alkmaar heeft in de afgelopen jaren een kleine maar bij vlagen bijzonder interessante amateurfilmcollectie opgebouwd.

In overleg met de particuliere schenkers van het filmmateriaal zal deze collectie het komende jaar stapsgewijs op internet worden gepubliceerd, onder de titel Bewegend Verleden.

Dit gebeurt in samenwerking met de Alkmaarche Courant die de filmpjes op haar website zal tonen, samen met een korte bijbehorende uitleg.

We bijten het spits dinsdag 6 september af met een amateurfilmpje uit 1937 dat circa vier minuten duurt, gemaakt door dhr. Schalkwijk uit Bergen. U kunt het nu hier zien. Daar staan later ook de nadere filmpjes.

Dhr. Schalkwijk was een goed en kundig amateurfilmer. Zijn filmpjes zijn na zijn dood bewaard gebleven en uiteindelijk door de bekende collectioneur Piet Mooij uit Bergen NH, die de historische waarde van de films direct herkende, geschonken aan het archief.

Het materiaal is grotendeels gedigitaliseerd en kan zodoende nu aan een groot publiek worden getoond. Het tweede leven van de filmpjes is begonnen.

Amateurfilmer Schalkwijk was directeur van het busbedrijf dat een dienst onderhield tussen Bergen en Alkmaar v.v.. In 1937 bestond dat busbedrijf twaalf en een half jaar en was het tijd voor een jubileumfeestje.

Als klap op de vuurpijl werd een nieuwe, moderne bus aangeschaft en dit prachtexemplaar speelt natuurlijk de hoofdrol in de film. We zijn getuigen van haar eerste rit.

Wat was alles vroeger toch mooi, horen we u nu al verzuchten. Allerlei mensen, inmiddels allemaal overleden natuurlijk, passeren de revue in doodgewone dagelijkse situaties.

Ze konden zich op dat moment onmogelijk realiseren dat anno 2016 het filmpje dat van hun werd gemaakt zo zou worden gewaardeerd. In dit artikel zijn al wat stills opgenomen om u een indruk te geven.

Meneer Schalkwijk moest eens weten…. De ‘autobusondernemer’ is helaas veel te jong gestorven.

Tegen het eind van de oorlog, nog geen acht jaar na het maken van het filmpje, wordt hij gearresteerd ’wegens hulp bij illegale activiteiten’ en door de Duitse bezetter overgebracht naar de Ortskommandantur in Huize Voorhout aan de Kennemerstraatweg te Alkmaar.

De spanningen worden hem te machtig. Op 48- jarige leeftijd overlijdt hij aan een hartaanval op 26 maart 1945.