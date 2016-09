Bos Waarderhout wordt 30 jaar

HEERHUGOWAARD - Komende week wordt de dertigste verjaardag gevierd van het Heerhugowaardse bos de Waarderhout. Iedere dag, van maandag tot en met zaterdag zijn er activiteiten in het bos.

Door Van onze verslaggever - 2-9-2016, 12:50 (Update 2-9-2016, 12:58)

De officiële aftrap is dinsdag. Dan gaan scholieren bollen planten nadat burgemeester Han ter Heegde, wethouder Leo Dickhoff en de regiodirecteur van Staatsbosbeheer (SBB) hun zegje gezegd hebben.

Een dag eerder kan iedereen die zich aanmeldt (participatiegroepwaarderhout@outlook.com) een rondleiding krijgen van een boswachter of een natuurgids. Ook vrijdag worden die rondleidingen gehouden.

Dinsdagavond is er een jachthondendemonstratie. Nienke van Beek, jachthondeninstructeur voor de KNJV (jacht vereniging), laat zien hoe de honden zelfstandig op commando van de baas hun werk doen. Als prooi worden er dummy’s gebruikt, dus geen dieren.

Een demonstratie hondentraining volgt woensdagmiddag en donderdagavond is het sporten met de hond (bootcamp).

Het aantal hondenactiviteiten is opmerkelijk aangezien het bos de laatste jaren vooral in het nieuws is geweest vanwege het aanlijngebod in de helft van de Waarderhout. Hondenliefhebbers voelden zich daardoor verjaagd en uitten regelmatig hun boosheid.

Zaterdagmiddag is er een workshop natuurfotografie.

’s Avonds volgt de afsluiting en is de Waarderhout decor van een ’Theatrale Avondwandeling’. Het bos is dan versierd met aparte kunstzinnige attributen. Daarnaast zullen er figuranten in het bos rondlopen in middeleeuwse fantasiestijl.

De Waarderhout, eigendom van SBB, is dertig jaar geleden aangelegd op grond die ooit bedoeld was voor een woonwijk. De feestweek is ook bedoeld om het bos meer bekendheid te geven.

