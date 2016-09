Omstreden directeur weg bij HVC

Archieffoto

ALKMAAR - Wim van Lieshout stopt als algemeen directeur bij HVC, de huisvuilverbrandingscentrale in Alkmaar.

Door internetredactie - 1-9-2016, 22:27 (Update 1-9-2016, 22:35)

Dat heeft hij donderdag laten weten. Van Lieshout werkte ruim elf jaar voor het bedrijf. De laatste tijd was zijn salaris omstreden: hij verdiende in 2015 262.000 euro, terwijl de norm 178.000 euro is.

Van Lieshout vindt naar eigen zeggen dat het tijd is voor een nieuwe stap. ,,HVC is een prachtig bedrijf, waar ik veel van mijn ambitie heb kunnen realiseren. Het bedrijf staat er goed voor, zeker nu de grote projecten zoals het offshore windpark Gemini in exploitatie gaan. Voor mij een mooi moment om het bedrijf weer over te dragen aan een volgende bestuurder.”

De Raad van Commissarissen is gestart met de opvolgingsprocedure. Van Leishout blijft aan tot er een opvolger is gevonden.