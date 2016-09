Onderweg: Terug naar Purple Haze

Als techneut van de PTT en later KPN heeft Hans van den Berg al heel wat van de provincie Noord-Holland gezien, maar nergens is het naar zijn idee zo mooi, leuk en sfeervol als in Bergen.

Door Rob Bakker - 1-9-2016, 17:18 (Update 1-9-2016, 17:18)

,,De duinen en het bos zijn prachtig. De Eeuwigelaan is onovertroffen. De sfeer is hier gemoedelijk. Je hebt hier natuurlijk ook wel veel toerisme, maar Bergen is tenminste niet zo’n patatdorp als Egmond geworden.’’

Hans gaat sinds z’n vut vaak naar Bergen. Zelden met een vast doel,...