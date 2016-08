Tweede editie van Fitness4daagse

LANGEDIJK - Bewegen is goed voor je, dat weet iedereen. Maar wat voor sport ga je dan doen, wat past bij jou? Tijdens de Fitness4daagse van 19 tot en met 24 september kun je in Noord-Holland Noord vier dagen lang kennismaken met de mogelijkheden van een sportschool of fitnesscentrum.

Door Marjolein Eijkman - 1-9-2016, 16:34 (Update 1-9-2016, 16:34)

De Fitness4daagse is een initiatief van Stichting Let’s Do. De eerste vierdaagse trok vorig jaar honderden deelnemers de sportschool in. Dit jaar doen acht sportclubs uit Noord-Holland Noord mee: De Dors in Heiloo, Aerofit in Noord-Scharwoude, Fitnessclub Schagen, De Weyver in Hoogwoud, De Bloesem in Wognum, De Dars in Wervershoof, Sportcentrum Stede Broec in Bovenkarspel en De Linie in Den Helder. Meedoen aan de vierdaagse kost 10 euro. De deelnemers krijgen hiervoor een stempelkaart, waarmee ze in de week van de Fitness4daagse vier keer gebruik kunnen maken van de faciliteiten die de club aanwijst. Vaak zijn dit fitness en groepslessen (zoals spinning, zumba of yoga), maar veel clubs bieden extra’s zoals bootcamp.

Voor informatie en aanmelding: www.fitness4daagse.nl.