Wielrenner gewond bij ongeval met vrachtwagen in Alkmaar

ALKMAAR - Een vrachtwagen is donderdagmiddag in botsing gekomen met een wielrenner op de Boekelerdijk in Alkmaar. De wielrenner raakte daarbij gewond.

De toedracht van het ongeval is niet bekend. De wielrenner is na het ongeluk overgebracht naar een ziekenhuis.