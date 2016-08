’Nooit meer rode streepjes’

Foto Peter van Aalst Katharina Allenstein: ,,Ik word vaak niet aangenomen, omdat ik niet goed Nederlands kan schrijven.’’

BARSINGERHORN - Katharina Allenstein (41) uit Barsingerhorn komt oorspronkelijk uit Duitsland, maar woont al zeventien jaar in Nederland. Ze spreekt vloeiend Nederlands, maar schrijven is een ander verhaal. Daardoor blijkt het vinden van een nieuwe baan knap lastig.

Door Marjolein Eijkman - 1-9-2016, 16:15 (Update 1-9-2016, 16:15)

Ze heeft 22 jaar ervaring in het bloemistenvak, begon op haar 17e al in Berlijn. ,,Ik ben ook voor de bloemen naar Nederland gekomen’’, vertelt ze. ,,In Duitsland was ik uitgeleerd.’’ Wat ze niet leerde, was Nederlands schrijven. ,,Dat hoefde ik ook niet, ik...