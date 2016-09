Jeugdhulp duurder dan gepland

HEERHUGOWAARD - Er komt een fikse kostenoverschrijding aan in de jeugdzorg van Heerhugowaard. Die waarschuwing heeft wethouder Carolien van Diemen de gemeenteraad gegeven.

Door Gert van der Mateng.van.der.maten@hollandmediacombinatie.nl - 1-9-2016, 22:00 (Update 1-9-2016, 22:00)

Van Diemen weet niet hoe groot de overschrijding is. Daarvoor zijn er nog onvoldoende gegevens aangeleverd aan de gemeente door de jeugdhulpverleners. ,,We denken nu dat er een overschrijding zit aan te komen omdat het er naar uitziet dat er meer hulp is verleend dan was gepland.”

Nou was die planning aan de voorzichtige kant en heeft de gemeente een...