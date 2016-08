11-jarige Pokémon Go-speler van telefoon beroofd in Alkmaar

ALKMAAR - Een 11-jarige jongen uit Alkmaar is woensdagavond om 20.30 uur op de Stempelmakersstraat in zijn woonplaats beroofd van zijn mobiele telefoon.

Hij speelde met zijn vriendinnetje op het schoolplein Pokemon Go toen drie jongens en een meisje langskwamen op de fiets. Zij parkeerden hun fietsen en twee van de jongens kwamen op de spelende jongeren af. Een van hen vroeg hoe laat het was en of hij de telefoon van de 11-jarige mocht vasthouden. De jongen weigerde dat, maar de andere jongen trok een nepvuurwapen en dwong hem alsnog zijn telefoon af te geven. Ze gingen er met de telefoon vandoor.

De beroofde jongen heeft samen met zijn moeder aangifte gedaan. De politie heeft een buurtonderzoek gehouden en roept getuigen, maar ook de daders op zich te melden.

De politie heeft het volgende signalement van de daders genoteerd:

De eerste jongen is blank, ongeveer 14 to 16 jaar oud en is 1.70 - 1.75 meter lang met een normaal postuur. Hij heeft halflang bruin/zwart haar. Hij had geen gel in en had een warrig/slordig/onverzorgd kapsel. Ook had hij mogelijk acne in zijn gezicht. Hij droeg die dag een donkerkleurige joggingbroek, een donkerblauw vest met daaronder en zwart t-shirt met een ronde afbeelding met daarin de kleuren rood en wit. De jongen sprak accentloos Nederlands.

De tweede jongen heeft vermoedelijk ongeveer dezelfde leeftijd en is tevens blank. Hij is iets kleiner, ongeveer tussen de 1.65 en 1.70 lang. Hij heeft een opgeschoren kapsel met langer gekruld blond haar aan de bovenkant. Hij heeft een slank postuur en droeg die dag donkerkleurige Nike Jordan schoenen met een witte band aan de achterzijde van de hiel en een wit Nike logo. Daarboven droeg hij een grijskleurig trainingspak, mogelijk ook van het Nike.

Er was een meisje dat op een afstandje stond te kijken, zij was van Negroïde afkomst, mogelijk dezelfde leeftijd als de jongens (14-16 jaar). Ze had donker haar dat ze in een grote knot droeg.