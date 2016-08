Zeven personen uit AZC Alkmaar gered tijdens brand, verdachte opgepakt

ALKMAAR - In het appartementencomplex van het asielzoekerscentrum aan de Picassolaan in Alkmaar is donderdag rond het middaguur brand uitgebroken. Het centrum werd ontruimd.

Door Frank van der Molen - 1-9-2016, 12:11 (Update 1-9-2016, 14:49)

Er was veel rook in het pand, onbekend is nog wat er binnen in brand is gevlogen. Wel staat vast dat de brand in een appartement op de eerste verdieping is uitgebroken.

Zeven personen zijn uit het gebouw gered door de brandweer en opgevangen door de ambulancedienst in verband met het inademen van rook. Twee van hen moesten uiteindelijk door naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

De brand is inmiddels geblust, het appartement waar de brand uitbrak zal worden geventileerd. Over de schade is nog geen duidelijkheid. De bewoners van dit appartement kunnen nog niet terug, het onderkomen moet eerst schoongemaakt en hersteld worden. Bewoners van andere appartementen mogen inmiddels weer naar binnen.

Verdachte aangehouden

De politie doet onderzoek naar de brand, maar er zijn aanwijzingen dat deze mogelijk is aangestoken. Er is reeds een verdachte aangehouden, deze man kwam in beeld na een oproep via Burgernet. ,,We zoeken uit of er sprake is van brandstichting en of de man daar meer van weet'', aldus een woordvoerster.