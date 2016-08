Motorrijder vlucht met 180 km/u voor politie na capriolen op N504

Foto: archief ANP

OUDKARSPEL - Een motorrijder heeft woensdagavond zijn rijbewijs moeten inleveren na diverse verkeersovertredingen op de N504 bij Oudkarspel. Bij een korte poging om aan de agenten te ontkomen werden hoge snelheden gehaald.

Rond 19:20 uur zagen politieagenten op de N504 ter hoogte van de Westelijke Randweg bij Oudkarspel hoe de motorrijder het overige verkeer inhaalde via een voorsorteervak voor verkeer uit tegengestelde richting en een verdrijvingsvlak. Ook reed hij meerdere keren over een dubbele doorgetrokken streep. De politie besloot in de achtervolging te gaan.

Bij het zien van de politie besloot de bestuurder om een vluchtpoging te wagen. Hij reed hierbij onder andere tegen de rijrichting in over een rotonde en haalde snelheden boven de 180 kilometer per uur. Na een korte achtervolging is de bestuurder aan de kant gezet en werd zijn rijbewijs ingenomen.

Op Facebook dankt de politie de bestuurders die de agenten al in de verte zagen keren en daarop goed anticipeerden door ruimte voor hen te maken.