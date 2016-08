Kijkje in het ruige leven op Wieringen in de Vikingtijd

Archieffoto John Oud Zwaardvechten tijdens eerdere Vikingdagen.

Een helm op je hoofd, zwaard en schild in je handen en vechten als een Viking. Het grasveld tegenover het Vikinginformatiecentrum in Den Oever wordt dit weekend omgetoverd tot kampement annex slagveld tijdens de Vikingdagen.

Door Marjolein Eijkman - 1-9-2016, 9:36 (Update 1-9-2016, 9:36)

Tussen de achtste en de elfde eeuw na Christus trokken de Vikingen niet alleen al plunderend door Skandinavië en Groot Brittannië, ze deden ook Noord-Holland aan. De overtuiging is zelfs dat ze even op Wieringen -of beter gezegd in Wieringen, want dit was toen nog geen eiland-...