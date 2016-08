’Geen ego’s in de weg bij Skotwal’ [video]

Foto JJfoto/Jan Jong Skotwal met van links naar rechts Theo de Jong en Theo en Wigert Dronkert.

HOORN - Het gaat gestaag voorwaarts met Skotwal, de band die West-Friezen ontdooit met liedjes in hun moerstaal. Steeds is er wel iets – een nominatie voor de Rabobank Cultuurprijs, een album dat (morgen) nationaal wordt uitgebracht. En op 24 september ook nog een optreden in Schouwburg Het Park.

Door Mark Minnema - 1-9-2016, 9:22 (Update 1-9-2016, 10:10)

Dat begint toch op een serieuze carrière te lijken? „We zetten geen al te grote stappen”, zegt zanger/gitarist/tekstschrijver Wigert Dronkert. „Maar we gaan nog steeds de goede kant op”, zegt zanger/mandolinespeler Theo de...