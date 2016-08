’Minima moeten actief worden benaderd’

LANGEDIJK - Leden van de ’sociale’ raadscommissies van Heerhugowaard en Langedijk kwamen dinsdag in het gemeentehuis van Langedijk bij elkaar om de kadernota minimabeleid 2016 te bespreken. Een ding werd duidelijk: de minima dienen actief benaderd te worden.

Door Arie Bergwerff - 31-8-2016, 22:43 (Update 31-8-2016, 22:44)

Raadscommissies Heerhugowaard en Langedijk bijeen:

Aan de kadernota wordt op dit moment gewerkt door ambtenaren van beide gemeenten. Inleider Friedel Nijman legde de commissieleden de vraag voor of de minima actief, semi-actief of passief benaderd moeten worden. Daarover lieten de raadsleden geen onduidelijkheid bestaan.

’Actief’, klonk het van vele kanten. ’Je wilt iedereen bereiken’ zei de een, ’daar ben ik voor gekozen’ meende de ander. De opmerking van de Langedijker wethouder Bert Fintelman dat zo’n benadering de gemeenten ook best veel geld kan gaan kosten deed niets af aan de getoonde vastberadenheid.

De ambtenaren werken aan een nieuwe kadernota omdat door de veranderende wetgeving en de vele veranderingen in de maatschappij het armoedebeleid aan herziening toe is. De plannen worden zoveel als maar mogelijk is afgestemd met Haltewerk, de gezamenlijke sociale dienst van de twee gemeenten én Alkmaar. ,,Er is al veel aansluiting’’, aldus Gido Oude Kotte, de wethouder van Heerhugowaard.

Het minimabeleid wordt gebaseerd op drie pijlers: meedoen, gezondheid en vangnet. De intentie is te komen tot een integrale aanpak, waarbij het de bedoeling is de klant - zoals dat dan heet - ’in zijn eigen kracht te zetten’.

,,De klant moet zorgen dat hij zelfredzaam wordt’’, aldus Nijman. De uitgangspunten in de nota zijn duidelijk: minima moeten mee kunnen doen in de samenleving en er moet goede en betaalbare zorg voor iedereen zijn. Onder de pijler vangnet valt tijdelijke ondersteuning, als de klant kopje-onder dreigt te gaan. ,,Dat is echt maatwerk’’, aldus Nijman.

Wat de commissieleden lastig vonden was dat de kadernota geen financieel plaatje bevatte. Dat werd alsnog toegezegd.

De ambtenaren gaan de kadernota nu verder uitwerken. Daarna wordt er door de twee wethouders nog eens goed naar gekeken. Vervolgens gaat het stuk naar de colleges, die met een raadsvoorstel komen. In december van dit jaar moet het stuk dan ter vaststelling naar de gemeenteraden kunnen.