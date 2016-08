Hoe verder weg, hoe positiever

ALKMAAR - Het aantal incidenten op met name de vrijdag- en zaterdagavond in de Alkmaarse binnenstad mag volgens politie en stadstoezicht sterk zijn gestegen sinds de vrije horecasluittijden in Alkmaar, bewoners en horecabezoekers zijn over het algemeen wel tevreden over de maatregel.

Door Rob Bakker - 31-8-2016, 20:33 (Update 31-8-2016, 20:33)

Dat blijkt uit de enquête die Linkin Business in juli in opdracht van de gemeente Alkmaar hield. een kleine 1500 bewoners en horecabezoekers nam daaraan deel. Het levert de horeca een ruim voldoende op: een 7,2.

De meeste ontevredenheid komt vanzelfsprekend...