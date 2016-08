Nieuwe kans op volkstuincomplex

HEERHUGOWAARD - De voltallige gemeenteraad heeft dinsdagavond wethouder Leo Dickhoff teruggefloten en hem opnieuw op zoektocht gestuurd naar mogelijkheden voor een nieuw volkstuincomplex.

Door Gert van der Maten - 30-8-2016, 23:55 (Update 30-8-2016, 23:55)

Uiterlijk in december moet hij de gemeenteraad zijn bevindingen komen vertellen. De raad wil een onderzoek naar de behoefte aan zo’n nieuw complex. En bij dat onderzoek moet Dickhoff alle belanghebbenden betrekken. Daarmee is voorlopig voorkomen dat er helemaal geen nieuw complex meer in Heerhugowaard komt. Dickhoff had wel nieuwe tuinen beloofd toen enkele jaren geleden die langs de...