Dronken vrouw rijdt met fles wijn tussen benen tegen betonblok aan in Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Een 56-jarige vrouw uit Heerhugowaard is maandagmiddag aangehouden omdat ze dronken achter het stuur zat. De automobiliste was op de kruising van de Oosterweg en de Beukenlaan met een fles wijn tussen haar benen geklemd tegen een betonblok aangereden.

Door Jan Balk - 30-8-2016, 16:25 (Update 30-8-2016, 16:25)

De verdachte reed na de aanrijding weer weg. Dankzij een getuige kon de politie op basis van het kenteken de vrouw even later in haar woning aanhouden. Zij blies 1190 ug/l. Dat is ruim vijf maal het voor haar geldende maximum van 220 ug/l

Dronken

De vrouw bleek in mei 2016 ook al dronken achter het stuur te hebben gezeten. In augustus was bovendien haar rijbewijs ingevorderd. Tegen de vrouw wordt proces-verbaal opgemaakt.