Experiment rond bewustwording in de Sociale Winkel

LANGEDIJK - Ze kwamen in het gemeentehuis van Langedijk bij elkaar na de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo, in januari 2015 in Parijs. In de wandelgangen raakten ze met elkaar in gesprek. Moeten we hier niet over doorpraten, was de vraag. Zo ontstond de werkgroep Ontmoeting. Zaterdag doet de werkgroep een experiment in de Sociale Winkel in winkelcentrum Broekerveiling.

Door Arie Bergwerff - 30-8-2016, 20:20 (Update 30-8-2016, 20:20)

Wim Nugteren is een van de leden van de werkgroep. ,,Burgemeester Hans Cornelisse sprak die dag, Wim Balder voerde het woord...