Zaak neergestoken scholier uit Heerhugowaard weer in Opsporing Verzocht

HEERHUGOWAARD - In het programma Opsporing Verzocht worden dinsdagavond beelden vertoond van fietsers die eerder mogelijk getuigen zijn geweest van een steekincident in Heerhugowaard. Een dertienjarige scholier raakte gewond omdat hij in zijn borst werd gestoken.

Door Jan Balk - 29-8-2016, 14:31 (Update 29-8-2016, 15:30)

Het slachtoffer fietste in de middag van 30 november van school naar huis, toen hij uit het niets werd aangevallen door een blanke man. Dit gebeurde op de Middenweg ter hoogte van de bushalte. Hier haalde de onbekende man de jongen in, reed hem klem en stak hem vervolgens neer.

Herkenbaar

De politie is nog altijd op zoek naar getuigen die mogelijk kunnen helpen bij het vinden van de dader. In de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdag 30 augustus komen daarom fietsers die rond het moment van de aanval langs de plek zijn gereden, herkenbaar in beeld. Zij kunnen belangrijk zijn bij het vinden van de tot nu toe onbekende dader. De gouden tip levert tienduizend euro beloning op.

Ook op 19 januari kwam de zaak in het opsporingsprogramma. Na de uitzending kwamen toen ruim zestig tips binnen. Naar nu blijkt, leidden die nog niet naar de dader.

Opsporing Verzocht wordt uitgezonden op NPO 1 om 20.30 uur. De herhaling is op woensdag 31 augustus om 11.40 uur op NPO 2.

