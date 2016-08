Cultuurprijs Visuele Kunsten voor Okx

ALKMAAR - Tijdens een bijeenkomst in de Grote Kerk ontving de Alkmaarse beeldend kunstenaar Pé Okx zondagmiddag de Rabobank cultuurprijs Visuele Kunsten 2016.

29-8-2016

De jury roemde zijn grote bijdrage aan de kunst en cultuursector in onze regio en ver daarbuiten. Okx is niet gebonden aan één discipline. Beeldende kunst, theater en hedendaagse muziek zet hij in om een fascinatie te delen. In beeld en geluid prikkelt hij meerdere zintuigen, gebruikmakend van uiteenlopende technieken.

Met zijn recente kunstproject ’Zomer aan de Roosloot’ biedt hij ook ander kunstenaars de gelegenheid hun werk te tonen. Zo ontstaat een samenwerking en een wisselwerking van ideeën en beelden. De Alkmaarse Rosa Sijben en de uit Zuidschermer afkomstige André Pielage maakten ook kans op de prijs. Tot en met het Open Monumentenweekend op 10 en 11 september is het werk van de drie kunstenaars nog te zien in de Grote Kerk in Alkmaar.

De cultuurprijs Visuele Kunsten is de eerste van een serie cultuurprijzen die dit jaar wordt uitgereikt. Op 2 oktober is het beurt aan de categorie Letteren in de Ruïnekerk in Bergen.