Drie motorrijders raken gewond na ongeval op de A9 bij Akersloot

DNP.nu/Fer Korver Bekijk Fotoserie

AKERSLOOT - Drie motorrijders zijn zaterdag vroeg in de ochtend betrokken geraakt bij een zwaar ongeval op de A9 bij Akersloot.

Rond 3.30 uur kreeg de politie de melding van het ongeval. Meerdere hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, werden ingezet.

Ter plaatse bleek het te gaan om motorrijders, drie Rotterdammers in de leeftijd van 40 en 35 jaar, die met elkaar in botsing zijn geraakt. Een van de voertuigen was onder de vangrail geschoven en de A9 lag bezaaid met brokstukken.



Twee van de bestuurders zijn naar het ziekenhuis gebracht. De derde liep vrijwel geen letsel op.



Een van de betrokken bestuurders verklaarde dat bij een stuurfout een van de motoren was gevallen, waarna de anderen volgden.

De weg tussen Alkmaar en Amstelveen is tot 6.00 uur afgesloten geweest. Het verkeer richting Amsterdam werd gevraagd te keren en is omgeleid.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht.