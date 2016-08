Auto slaat over kop; ramt lantaarnpaal omver

ALKMAAR - Een automobilist is vrijdagavond rond 21.45 uur over de kop gegaan bij een eenzijdig ongeval op de Nollenweg in Alkmaar. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

Door Thijs Zilverberg - 26-8-2016, 22:28 (Update 26-8-2016, 22:33)

De bestuurder reed vanuit Heerhugowaard richting Alkmaar, toen hij door een onbekende oorzaak door de middenberm is geschoten. Daarbij heeft hij een lantaarnpaal uit de grond gereden en sloeg hij over de kop. De auto kwam in de berm tot stilstand.

Door het ongeval is de N508 enige tijd afgesloten geweest.