Het allerlaatste bezoek van Jaap Buter aan de Alkmaarse kaasmarkt

Foto JJFoto Jaap Buter in zijn scootmobiel nog een keer op de kaasmarkt met Sietse Wiersma.

ALKMAAR - Jaap Buter geniet iedere vrijdag van de kaasmarkt. Al ruim zeventig jaar zoekt de Oudorper een plekje achter het hek. Hij geniet in stilte van de Alkmaarse folklore, de stad die de 85-jarige Buter na aan het hart ligt. Vrijdagochtend was hij er voor de laatste keer. ,,Woensdag ga ik dood, dan wordt er euthanasie gepleegd.’’

Door Hans Brandsma - 27-8-2016, 9:00 (Update 27-8-2016, 9:00)

De geest is nog helder, maar lichamelijk is Buter aan het eind van zijn Latijn. ,,Steeds meer functies in mijn lichaam vallen uit. Dat...