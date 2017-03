FC Volendam werpt pas na rust schroom van zich af tegen hautain Jong Ajax

Foto Orange Pictures/Rob van Vliet David Neres van Jong Ajax wordt in de gaten gehouden door de Volendammers Paul Kok en Erik Schouten (4).

AMSTERDAM - FC Volendam is er niet in geslaagd om in te lopen op de nummer twee van de eerste divisie. Winst op Jong Ajax zou ook niet verdiend zijn geweest en het behaalde puntje (1-1) werd daarom gekoesterd. Aan de andere kant is de ploeg van Robert Molenaar wel gepasseerd door MVV en (op doelsaldo) Jong PSV, waardoor de Volendammers nu vijfde staan.

Door Hans Swierstra - 13-3-2017, 23:12 (Update 13-3-2017, 23:12)

Abdelhak Nouri, Frenkie de Jong, Justin Kluivert en ook de Braziliaanse ’miljoenenaankoop’ David Neres: ze stonden allemaal aan...