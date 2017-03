FC Volendam werpt pas na rust schroom van zich af

AMSTERDAM - FC Volendam is er niet in geslaagd om in te lopen op de nummer twee van de eerste divisie. De ploeg deelde in Amsterdam de punten met Jong Ajax: 1-1.

Door Hans Swierstra - 13-3-2017, 22:26 (Update 13-3-2017, 22:26)

Abdelhak Nouri, Frenkie de Jong, Justin Kluivert en de Braziliaanse ’miljoenaankoop’ David Neres: ze stonden allemaal aan de aftrap. En de Volendammers leken geïntimideerd. De Amsterdamse beloften voelden dit feilloos aan en bedienden zich voor de rust van hautain spel, terwijl Volendam wat braaf toekeek. Met name Nouri kon ongehinderd zijn kunstjes vertonen. De kleine middenvelder opende ook al snel in de wedstrijd, nota bene koppend, de score.

In de tweede helft verdwenen Nouri, Kluivert en Neres van het toneel en Volendam wierp de schroom van zich af. Het leidde tot de gelijkmaker van Kevin van Kippersluis. Daniël van Son had zelfs de - onverdiende - 1-2 op zijn schoen, maar hij stuitte op de Amsterdamse doelman Norbert Alblas.