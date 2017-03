Kees Kwakman is er tegen Jong Ajax weer bij

VOLENDAM - Na de 1-0 overwinning van vrijdag op Helmond Sport wacht FC Volendam maandagavond een tegenstander van een heel ander kaliber. De nummer drie moet in Amsterdam op bezoek bij Jong Ajax, dat een plaats hoger staat.

Zeker in een drukke week als deze, met eredivisie- en Europa League-verplichtingen voor het eerste elftal, is het dan altijd afwachten in welke formatie de Ajax-beloften binnen de lijnen verschijnen. ,,We ronden het maar af naar boven’’, zegt FC Volendam-trainer Robert Molenaar, waarmee hij zegt sowieso een sterke opponent te verwachten. ,,Ajax heeft vaker dit soort ’perikelen’ gehad en als je dan toch op een stabiele tweede positie staat, dan levert dat kennelijk geen problemen op. Als er een speler uit de A1 bij komt, hebben ze alsnog een elftal dat hartstikke goed kan voetballen.’’

Bij FC Volendam is aanvoerder Kees Kwakman na zijn kuitblessure weer inzetbaar op het middenveld. Gerry Vlak verhuist daardoor naar de bank. Ook Landsmeerder Enzo Stroo, de matchwinnaar van vrijdag bij zijn eerste basisoptreden, start weer vanaf het begin. Molenaar: ,,Het is knap wat Enzo vrijdag heeft laten zien, zo vanuit de amateurs. Zeker als aanvaller. Ben je verdediger, dan heb je het iets makkelijker, omdat je alleen maar je man hoeft uit te schakelen. Hij speelde een prima wedstrijd. Voordeel is ook dat Enzo weet waar hij goed in is.’