Enzo ’Stroonaldinho’ bij basisdebuut voor FC Volendam matchwinnaar met artistiek doelpunt

Foto Orange Pictures/Fred Rotgans Enzo Stroo ziet hoe de Helmondse doelman Ferhat Kaya kansloos is op zijn inzet.

VOLENDAM - Als spits van de toenmalige derdeklasser IVV in zijn woonplaats Landsmeer ontving Enzo Stroo een paar jaar geleden twee keer een taart. Het was de premie voor de winnaar van het topscorersklassement van Dagblad Waterland. Later klom hij op naar tweedeklasser Zilvermeeuwen in Zaandam en vorig jaar zomer besloot Stroo zijn geluk te gaan beproeven bij FC Volendam. Vrijdagavond bekroonde hij zijn basisdebuut met de enige treffer tegen Helmond Sport: 1-0.

Door Hans Swierstra - 10-3-2017, 23:31 (Update 10-3-2017, 23:31)

Het doelpunt was van grote artistieke waarde en hielp...