Enzo Stroo matchwinnaar FC Volendam bij basisdebuut

VOLENDAM - Dankzij een doelpunt van Enzo Stroo behaalde FC Volendam drie punten in een stroeve wedstrijd tegen Helmond Sport: 1-0.

Door Hans Swierstra - 10-3-2017, 21:59 (Update 10-3-2017, 21:59)

Stroo stond voor het eerst in de basis als vervanger van de geblesseerde Bert Steltenpool. Opmerkelijk, daar de Landsmeerder vorig seizoen nog voor de Zaanse tweedeklasser Zilvermeeuwen voetbalde.

Uitgerekend Stroo, met vijftien treffers namens FC Volendam topscorer in de derde divisie, was degene die de wedstrijd twintig minuten voor tijd openbrak met een artistieke goal. Dat was ook hard nodig, want tot dat moment was Volendam slordig in de afwerking geweest.

Zelfs een penalty van Henny Schilder na ongeveer een uur leverde geen doelpunt op. De verdediger mocht aanleggen na een overtreding op Paul Kok, maar hij schoot te zwak in om de Helmondse doelman Ferhat Kaya in verlegenheid te brengen.