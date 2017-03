Molenaar houdt ondanks reeks vertrouwen in spel FC Volendam

VOLENDAM - Ondanks drie wedstrijden zonder zege houdt trainer Robert Molenaar vast aan de spelopvatting van FC Volendam. ,,Het gevoel geeft soms aan dat we het anders moeten doen. Maar wij houden ons aan de feiten. En daarin zijn nog wel heel veel plussen te zien’’, laat hij voorafgaand aan het duel met Helmond Sport weten.

Molenaar erkent dat het laatste weken niet al te florissant verloopt. Tegenstanders nodigden FC Volendam uit het spel te maken en trokken zich flink terug. In tegenstelling tot eerder dit seizoen slaagde het elftal er niet in daar een passend antwoord op te vinden. ,,Het niveau is sinds januari wel minder geworden. Maar we hadden niet de verwachting dat het omhoog ging na de transfers”, aldus de trainer die wel vindt dat er genoeg kwaliteit is om het verschil te maken. ,,Er was in onze ogen te kort geloof, wilskracht en overtuiging de laatste weken. Wat dat betreft was de afsluitende training smullen. Dat geeft veel vertrouwen. Maar de wedstrijd is het examen. Dan moeten de spelers het ook laten zien onder druk.”

Molenaar kan niet beschikken over Kevin Visser. Hij heeft een knieblessure. Daniël van Son vervangt hem. Over het meespelen van Kees Kwakman wordt vandaag beslist. Hij heeft een tik op zijn kuit gehad. Gerry Vlak neemt indien nodig zijn plaats in. Dennis van der Heijden is wel fit, maar zit niet bij de selectie.