Weer geen zege FC Volendam

ANP FC Volendam verspeelt opnieuw punten

VOLENDAM - Voor de derde keer op rij stapte FC Volendam niet als winnaar van het veld. Dit keer bleek FC Dordrecht een te hoge hobbel: 1-1.

Door Sjors Blauw - 3-3-2017, 22:09 (Update 3-3-2017, 23:09)

Het wil eventjes niet vlotten met het elftal. Na de nederlagen tegen VVV-Venlo en NAC werd er nog gewezen op de sterkte tegenstand. Die vlieger ging tegen de nummer negentien van de ranglijst absoluut niet op. FC Dordrecht maakte weinig indruk. Alleen FC Volendam bakte er ook niet veel van. De thuisploeg had wel de overhand, maar maakte niet zoveel indruk als eerder dit seizoen.

Daardoor was het aantal kansen beperkt. Mo Betti, Kevin van Kippersluis en Erik Schouten vonden gedrieën keeper Tim Coremans op hun weg naar een treffer. De Dordtse doelman keerde op slag van rust ook een inzet van Joey Veerman, maar was gezien in de rebound van Jack Tuijp.

Aan het spelbeeld veranderde de voorsprong niets. Een zeldzaam foutje van Erik Schouten leidde de gelijkmaker in. De verdediger uit Westwoud sprong onder de bal door, waardoor Joël Thomas alleen op doelman Hobie Verhulst af kon. In het resterende half uur kon FC Volendam ook geen vuist maken. Op de ranglijst bleef de schade beperkt, omdat de vier naaste achtervolgers ook punten morste. FC Volendam staat nog steeds vierde.