Joey Veerman ’beste talent’ van de derde periode

VOLENDAM - Voetballer Joey Veerman van FC Volendam is verkozen tot ’beste talent’ van de derde periode in de eerste divisie. De achttienjarige middenvelder zal daarvoor een Bronzen Stier ontvangen.

Veerman was ook een van de genomineerden voor de titel ’beste speler’. Die periodeprijs gaat echter naar Jamiro Monteiro van Cambuur Leeuwarden. In die laatste categorie was ook oud-Volendam-speler en huidig Almere City-aanvoerder Tom Overtoom een van de genomineerden.