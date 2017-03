’Zestien ploegen willen graag ruilen met FC Volendam’

VOLENDAM - Na twee nederlagen op rij, zonder zelf te scoren, wil FC Volendam het blazoen een beetje oppoetsen. Dat kan vrijdagavond in eigen huis als de selectie van trainer Robert Molenaar FC Dordrecht ontvangt.

,,Ik merk het wel aan de spelers dat we twee keer hebben verloren. Daar weegt geen bespreking tegen op. Terwijl we echt niet zijn weggespeeld door VVV-Venlo en NAC. Toch waren er wel wat individuen die na de nederlaag tegen NAC overtuigd moesten worden dat de weg die we zijn ingeslagen de juiste is”, beschrijft Molenaar de stemming in de selectie. ,,Maar het is niet zo dat alles heel slecht gaat. Berry Smit (assistent-trainer) verwoordde het fraai: ’Er zijn een stuk of zestien ploegen die graag met onze positie en puntenaantal willen ruilen.’ En zo is het ook.”

FC Volendam staat nog altijd op vierde. Tegenstander FC Dordrecht overlegt veel minder rooskleurige cijfers. Zij nemen de negentiende positie op de ranglijst in en houden alleen hekkensluiter Achilles’29 onder zich. ,,FC Dordrecht wil overal op het veld koppeltjes maken en dan de persoonlijke duels aangaan. Als we die liever willen winnen dan zij, dan kunnen we vooruit voetballen.”

Paul Kok keert na zijn schorsing terug in de basis. Dat gaat ten koste van Ties Evers. Dennis van der Heijden is nog altijd absent door zijn gekneusde teen. De wedstrijd begint om 20.00 uur.