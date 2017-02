FC Volendam blijft onder de maat in Bredase carnavalstempel

Foto Orange Pictures/Pim Waslander NAC-aanvoerder Chiro N’Toko belet Volendammer Jack Tuijp de doorgang.

BREDA - Voor de tweede keer op rij ging FC Volendam gisteravond onderuit. Het 0-1 verlies in eigen huis tegen koploper VVV-Venlo werd gevolgd door een nederlaag met dezelfde cijfers tegen NAC in Breda. En wederom slaagde het elftal van trainer Robert Molenaar er nauwelijks in om een kans te creëren.

Door Hans Swierstrah.swierstra@hollandmediacombinatie.nl - 24-2-2017, 23:04 (Update 24-2-2017, 23:04)

Er was nog een minimale mogelijkheid op het behalen van de derde periodetitel, maar daarbij kwam Volendam nooit in de buurt. Eerder dit seizoen liep de ploeg ook al tegen NAC...