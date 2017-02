Tweede nederlaag op rij voor FC Volendam

BREDA - Na het verlies tegen koploper VVV-Venlo in eigen huis, ging FC Volendam vrijdagavond voor de tweede keer op rij onderuit. In een carnavalesk Breda – dezer dagen omgedoopt tot ‘Kielegat’ - was NAC met 1-0 te sterk.

De Volendammers, die nog een minimale kans op de derde periodetitel hadden, incasseerden al na ruim twee minuten de enige treffer van de wedstrijd. Mounir El Allouchi passeerde keeper Hobie Verhulst met een bekeken schot in de hoek. Daarna was het een wonder dat Volendam verder schadevrij bleef tot de rust. Mede dankzij Verhulst liep de score niet verder op.

In de tweede helft deed de ploeg van coach Robert Molenaar wat meer mee, maar de 1-1 hing eigenlijk nooit in de lucht.

Bij Volendam maakte Rodney Antwi na ruim een uur zijn debuut. De vorige maand van Jong FC Utrecht overgekomen aanvaller kon echter het povere spel van zijn ploeg in de Brabantse heksenketel niet verbeteren.