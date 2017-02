FC Volendam: Tuijp en Evers mogen beginnen in Breda

VOLENDAM - Om de derde periodetitel over te nemen van VVV-Venlo (dat er al eentje op zak heeft), is FC Volendam vrijdagavond afhankelijk van de resultaten op andere velden.

Allereerst moet Jong Ajax punten verspelen op eigen veld tegen FC Eindhoven. Zelf moeten de oranjehemden in Breda NAC verslaan. Lukt dat niet, dan kan een punt wonderbaarlijk genoeg volstaan als Jong PSV en Cambuur niet profiteren en de Amsterdamse beloften dik verliezen.

,,Ik ga ervan uit dat wij in ieder geval moeten winnen om de periode te pakken. De standen op de andere velden hoef ik dus ook niet te weten”, is trainer Robert Molenaar realistisch. ,,Jong Ajax staat tweede in de competitie, dus de kans is niet groot dat zij punten verspelen. Het zou knap zijn van FC Eindhoven. Maar niet alleen vanwege de periode is het belangrijk dat wij zelf winnen.”

Op de ranglijst kan FC Volendam namelijk een gaatje slaan met NAC. Het verschil is nu zeven punten. Dat moet wel gebeuren zonder Paul Kok en Dennis van der Heijden. De linksback is geschorst na zijn rode kaart tegen VVV. Zijn vervanger is Ties Evers. Van der Heijden ontbreekt met een ogenschijnlijk lichte voetblessure. Daarom mag Jack Tuijp weer spelen. ,,NAC is wat zoekende. Maar het is een verraderlijke ploeg met veel kwaliteit voorin en op de flanken. Tel daar een goed gevuld stadion bij op en we hebben een hartstikke mooie uitdaging.”